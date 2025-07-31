В Щелкове завершаются работы по благоустройству сквера на Пролетарском проспекте

В городском округе Щелково завершаются работы по благоустройству сквера на Пролетарском проспекте. Реализация проекта стартовала в апреле, завершение запланировано на август. В рамках работ здесь заменили 2100 кв. м покрытия, обустроили велодорожку протяженностью 500 кв.м. Установили новые опоры освещения и малые архитектурные формы — скамейки, кресла, урны, качели. Также проект предусматривает монтаж пандуса возле магазина и озеленение: рулонный газон, клумбы, деревья и кустарники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После завершения благоустройства здесь появятся 60 деревьев и более 570 кустарников, в числе которых спирея, боярышник, сирень. «Сквер станет продолжением выполненного ранее благоустройства и новой точкой притяжения для жителей», — отметил глава городского округа Андрей Булгаков.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.