В Щелкове стартовал второй тур муниципального этапа конкурса «Воспитатель года»

В городском округе Щелково, на базе учебно-методического центра, в очередной раз стартовал муниципальный этап ежегодного конкурса «Воспитатель года». Его целью является передача опыта развития дошкольников. В этом году участие в конкурсе принимают 11 педагогов дошкольного образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь, на крнкурсе, представляют свой опыт те воспитатели, которые не побоялись выйти, заявить о себе, проявить свою уникальность, креативность в своей профессии, поделиться опытом. Всем вам конечно же удачи, везения, чтобы у вас не было ступоров во время прохождения конкурсных испытаний. Проявить себя во всей своей уникальности и красоте», — обратилась к собравшимся Председатель комитета по образованию администрации городского округа Щелково Елена Бушнева.

Муниципальный этап состоит из трех туров. Первый — визитная карточка «Я — педагог», проходил в заочном формате. Участникам необходимо было рассказать о себе и своих достижениях в видеоролике в любом жанре. Затем лучших пригласили во второй, уже очный тур. Прием комплекта документов для участия осуществлялся до 24-го октября, первый этап состоялся 10-го ноября, а финальное конкурсное испытание на муниципальном уровне состоится 24-го ноября, итоги будут подведены в декабре.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого и второго туров конкурса, объявляются финалистами и допускаются к участию в третьем, где будут бороться за право представить городской округ на региональном уровне.

По итогам финальных испытаний Всероссийского конкурса в этом году воспитатель из Щелкова Елена Петрова вошла в пятерку лучших со всей страны.

