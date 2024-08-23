Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:58

В Щелкове провели экоурок для отрядов молодежного центра

В Щелковской юношеской библиотеке на базе экоцентра «Добрый пластик» региональный оператор Ногинского кластера провел экоурок из цикла «Береги природу, сортируй отходы» для учеников экологического и трудового отрядов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На уроке, посвященном теме «Раздельный сбор отходов», участники обсудили, как в Подмосковье проходит сбор, транспортировка, сортировка и переработка отходов. Ребята узнали о важности раздельного сбора и о том, как переработчики используют вторсырье для создания новых изделий, а органические отходы превращаются в высокопитательный почвогрунт.

Помимо этого, эколог рассказал о способах сбора опасных и крупногабаритных отходов и для чего необходимы оранжевые контейнеры на площадках «Мегабак».

В конце занятия ребята закрепили свои знания в интерактивной экоигре, получив много новых и полезных сведений.

Организаторы встречи в конце напомнили, что в современном мире отходы — это ценный ресурс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.