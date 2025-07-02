В Щелкове прошла встреча с ветеранами боевых действий

В честь Дня ветерана боевых действий Щелковские молодогвардейцы организовали встречу для ветеранов специальной военной операции, в число которых вошли члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО: Павел Папулов, Александр Ткаченко и Роман Петренко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За чашкой чая ветераны и действующие военнослужащие поделились историями из боевого опыта и обсудили важную тему патриотического воспитания молодёжи.

«Сегодня мы говорим от имени волонтеров и всех неравнодушных. Большое спасибо вам, нашим защитникам, ветеранам, которые оставили свое здоровье для того, чтобы защитить нашу Родину. Я сама родилась и выросла на Донбассе, я помню, как с 2014 года мы ждали Россию, когда к нам придут и помогут. В 2022 году мы встречали вас как освободителей с салютами, фейерверками, и я была безумно рада объявлению Президента о том, что мы воссоединились вновь», — поделилась лидер Щёлковских молодогвардейцев Ксения Курьянова.

В завершении мероприятия от имени главы городского округа Щелково Андрея Булгакова советник главы по патриотическому воспитанию молодежи Виктор Дядюра вручил членам специального подразделения МВД СОБР «Булат», участникам СВО и генеральному директору АО «ТСТ» Дмитрию Захарову благодарственные письма, отметив их личный вклад в развитие патриотического воспитания молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.