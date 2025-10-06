В Щелкове прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства

В преддверии выходных в городском округе Щелково прошел очередной рейд, направленный на выявление нарушений иностранными гражданами миграционного законодательства. В проведении проверки приняли участие сотрудники управления территориальной безопасности и управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы администрации городского округа Щелково, а также сотрудники правоохранительных органов и члены Народной дружины. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объектом проверок стали ночные клубы на Пролетарском проспекте Underground и «Регги» — нарушений в обоих из них выявлено не было.

Накануне также проверке подверглись точки «стихийной торговли» сезонными фруктами и овощами, кафе и небольшие рынки. По результатам данных проверок также не было выявлено нарушений.

Подобные мероприятия проводятся в округе на регулярной основе — в рамках предыдущего рейда сотрудники проверяли законность ведения торговли: тогда было выявлено 15 иностранных граждан — нарушителей, которые были доставлены в отделение полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.