В Щелкове прошел региональный форум садоводов

В городском округе Щелково, на территории усадьбы Гребнево, состоялся форум «Садоводы Подмосковья», который объединил более 300 неравнодушных садоводов и дачников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе форума приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона и муниципалитетов: первый заместитель председателя Московской областной Думы Л. Е. Лазутина, депутаты МособлДумы, а также руководители ключевых ведомств, включая профильные министерства, Росреестр, БТИ, Комитет лесного хозяйства, Мособлгаз и Мосэнергосбыт.

Для членов СНТ были организованы индивидуальные консультации с представителями министерств и ведомств. Специалисты помогли разобраться в вопросах оформления недвижимости, газификации и электроснабжения, обращения с отходами, а также в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры. Полученные разъяснения оказались крайне полезными и помогли найти ответы на насущные вопросы.

Важным итогом форума стала отправка около 1,5 тонн собранного урожая и домашних заготовок нашим военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

«Этот форум — не финал, а лишь начало нашего общего пути к улучшению жизни в садоводствах и поселках. Уверена, что совместными усилиями мы сможем достичь значительных успехов. Спасибо, что вы с нами! Вместе мы сильнее!», — отметила председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова.

