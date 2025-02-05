В Щелкове прошел региональный этап всероссийской школьной олимпиады по праву

4-го февраля на базе Средней образовательной школы № 12 им. В. П. Чкалова состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по праву, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками интеллектуального состязания стали знатоки права из пяти муниципалитетов Московской области, более 120 школьников представляли городской округ Щелково.

Региональный этап олимпиады по праву проводится в один тур по заданиям разного уровня сложности. Объем знаний для участия в олимпиаде предполагается колоссальный: государственное, гражданское, уголовное, трудовое право, встречаются также вопросы и задачи по семейному и финансовому праву.

В организацию олимпиады внесли большой вклад директор СОШ № 12 им. В. П. Чкалова Елена Николаевна Филина и коллектив образовательного учреждения.

Итоги регионального этапа будут подведены позднее, а заключительный этап Всероссийской олимпиады состоится с 12 по 19 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.