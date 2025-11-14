В Щелкове прошел первый открытый конкурс вокального искусства «Громче города»

В деревне Огуднево городского округа Щелково прошел первый открытый конкурс вокального искусства «Громче города». Он объединил 63 коллектива из Королева, Мытищ, Фрязина и Щелкова — а это около ста человек. Для некоторых участников это стало дебютным выступлением. Возрастная планка конкурса — от 4 лет и старше. Конкурс состоялся 12-го ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На одной сцене встретились и опытные вокалисты, и юные исполнители. В ДК в этот день было шумно от голосов, музыки и аплодисментов.

«Это такая стартовая площадка для людей, которые мечтали петь. Чтобы у них была возможность выйти на сцену с микрофоном и попробовать свои силы на профессиональное жюри выступить», — сказала режиссер-постановщик Сельского дома культуры «Огуднево» Маргарита Бабушкина.

Оценивали мастерство участников руководитель студии вокала SedVos Седа Восканян, участник шоу «Голос» Денис Примак, певица и автор‑исполнитель Анна Пояркова, актер Щелковского театра Андрей Трубин и режиссер ЦДК Анастасия Гребенникова.

Задача конкурса вовсе не результаты и призовые места, а предоставить шанс каждому, кто хочет заявить о себе. И судя по атмосфере в зале, миссия удалась: участники поддерживали друг друга, создавая теплое музыкальное пространство в городском округе Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.