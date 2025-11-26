В Щелкове пресекли незаконную продажу алкоголя

В городском округе Щелково прошел очередной рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем. Проверки проводили сотрудники Управления потребительского рынка совместно с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ходе мероприятий были выявлены факты продажи спиртных напитков вблизи образовательных и медицинских учреждений, а также реализации крепкого алкоголя без обязательной лицензии. По итогам проверки составлено два административных протокола по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, один из которых предусматривает изъятие продукции.

По словам представителей Управления потребительского рынка администрации городского округа Щелково контроль будет продолжаться.

«Наша задача — обеспечить безопасность жителей и недопустить нелегальную торговлю спиртным, особенно рядом с социально значимыми объектами. Все выявленные нарушения будут тщательно прорабатываться», — отметили в Управлении.

Рейды по выявлению подобных фактов в Щелкове идут на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.