В Щелкове предприятие оштрафовали за нарушение норм охраны атмосферного воздуха

Щелковское предприятие, выпускающее деревянные конструкции, привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Штраф составил 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора министерства экологии и природопользования Московской области выявили нарушение природоохранного законодательства на предприятии в городском округе Щелково. Проверку провела Щелковская городская прокуратура.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что на предприятии, занимающемся производством деревянных конструкций, используются источники выбросов в атмосферный воздух. Однако у организации отсутствует согласованный план сокращения выбросов на период неблагоприятных метеоусловий. В результате в штилевую погоду выбросы могут создавать дискомфорт для жителей.

По итогам проверки предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.