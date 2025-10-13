В Щелкове открылась выставка Антона Антонова-Менска

В Щелковском историко-художественном музее 11-го октября состоялось торжественное открытие выставки живописи Антона Антонова-Менска. Его работы, выполненные в жанре лирического пейзажа, переносят зрителя в мир гармонии и красоты. Художник продолжает традиции русской реалистической школы, создавая образы, которые заставляют остановиться и задуматься о вечных ценностях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы автора находятся в Могилевском областном художественном музее (Беларусь), в историко-архитектурном и художественном музее города Плес, в частных коллекциях и галереях России и за рубежом.

На выставке представлены пейзажи, портреты и натюрморты, выполненные с тонким чувством цвета и света. Посетить выставку можно бесплатно до 8-го ноября по адресу: городской округ Щелково, ул. Советская, д. 54. Все интересующие вопросы можно задать по номеру телефона: +7 (496) 566 46 30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.