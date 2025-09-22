В Щелкове обновляют территории двух детских садов

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил детский сад «Яблонька», где в данный момент проводятся работы по благоустройству уличных зон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках работ здесь приводят в порядок спортивную площадку и еще 10 локаций для каждой из групп. Будет уложено безопасное резиновое покрытие, установлены современные игровые комплексы, камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Также оборудуют новое освещение.

Кроме того, на сегодняшний день изменения происходят и в детском саду «Малыш». Здесь рабочие монтируют веранды и малые архитектурные формы, навес для колясок, освещение по всей территории. На прогулочных и спортивных площадках появится резиновое покрытие. Также здесь появятся новые спортивная и гимнастическая зоны, полоса препятствий, а еще забор и газонные ограждения.

Работы на обоих объектах планируется завершить в октябре.

«Постепенно планируем обновить все территории детских садов округа», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.