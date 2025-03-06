В Сбере стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов очной формы обучения ИТ, технических, экономических и бизнес-специальностей. Прием заявок продлится до 31 мая. Подать заявку могут студенты вузов или колледжей, начиная со второго курса обучения.

Среди городов-участников в этом сезоне: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Владивосток, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Ижевск, Луганск, Тамбов.

Стажировки в Сбере оплачиваются: при полной занятости студент сможет зарабатывать до 71 800 руб. в месяц (до вычета налогов) в зависимости от региона. График гибкий: от 20 до 40 часов в неделю, возможна удаленная работа по согласованию с руководителем.

Стажировка длится 3 месяца с возможным продлением на такой же период. По итогам студента могут пригласить на постоянную работу в штат Сбера.

Подать заявку на стажировку можно на SberStudent — список актуальных направлений будет регулярно обновляться на сайте.

«На стажировке в Сбере мы даём возможность попробовать разные направления работы, чтобы студенты могли понять, что им по-настоящему интересно, раскрыть свой потенциал. Это время, когда можно учиться новому под руководством наставников. Для многих стажировка становится точкой, где формируется профессиональная уверенность и понимание того, как применять знания на практике. Мы инвестируем в стажёров сегодня, чтобы завтра работать с профессионалами, которые не только обладают необходимыми навыками, но и разделяют ценности нашей компании», — сказала управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова.