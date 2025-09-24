В Санкт-Петербурге высоко оценили научные и инженерные специальности

Аналитики портала hh.ru выяснили, какие профессии жители разных городов России считают наиболее престижными. В Санкт-Петербурге лидерами рейтинга стали IT-специалисты (51%), ученые и исследователи (45%), а также инженеры с высшим образованием (34,2%). Врачи и специалисты творческих профессий также вошли в пятерку самых уважаемых.

Рабочие специальности в Северной столице не пользуются высоким престижем. Среди них наиболее уважаемыми оказались сервисные инженеры, инженеры-механики, операторы станков ЧПУ и геодезисты. Профессии дворника, уборщика и грузчика оказались наименее престижными. Мужчины чаще женщин отмечали значимость инженерных и рабочих профессий.

Аналитики отметили, что Санкт-Петербург отличается самым высоким уровнем признания ученых и исследователей среди российских регионов. Этот показатель выше, чем в Москве, и значительно превышает средние значения по стране. По мнению экспертов, город сохраняет статус научной столицы, где академическая и исследовательская карьера остается предметом гордости.

В Ленинградской области жители также высоко оценили профессии ученого и инженера, однако IT-специалисты заняли только третье место по престижу. Офисные сотрудники и представители рабочих специальностей получили наименьшее число голосов. Исследователи подчеркнули, что регион традиционно отдает приоритет науке, инженерии и медицинским профессиям.

