В Санкт-Петербурге хотят установить мемориал в честь бойцов, погибших на СВО

Президент фонда помощи ветеранам спорта и силовых структур «Возрождение» Вячеслав Громов поделился новостью, что в Санкт-Петербурге планируется создание памятника в честь бойцов, погибших во время специальной военной операции, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фонд уже открыл мемориальный сквер на набережной Невы в «Стеклянном городке» при поддержке депутата Михаила Романова. Сейчас ведется работа над проектом нового памятника, и для его реализации фонд собирается обратиться к ректору Петербургской академии художеств.

Идея заключается в том, чтобы молодые скульпторы академии предложили свои варианты проекта в рамках конкурса. Памятник планируют установить в том же сквере, чтобы увековечить память всех воинов, включая тех, чьи имена остались неизвестными. Громов подчеркнул важность общественной поддержки этого начинания.

«Мы хотим обеспечить этому проекту максимальную общественную поддержку», — заключил эксперт.