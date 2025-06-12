В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в шпионаже против ВМФ России

Кронштадтский районный суд принял решение заключить под стражу Артема Ищенко, обвиняемого в государственной измене, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram -канале.

По версии следствия, в начале 2025 года Ищенко через зашифрованный мессенджер получил задание на проведение разведки стратегических объектов. Используя свой смартфон, он делал фотографии военных объектов и отправлял их вместе с подробными описаниями неизвестному заказчику. Оперативники ФСБ зафиксировали эти противоправные действия и 11 июня задержали подозреваемого.

На процессе Ищенко полностью признал свою вину и не стал оспаривать меру пресечения.

Судья удовлетворил ходатайство следствия, постановив содержать обвиняемого под стражей как минимум до 10 августа.