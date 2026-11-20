В Самаре начала работу Школа юного моряка по проекту «Две реки — два пути». Дети познакомятся с речными и морскими профессиями, сообщает АиФ Самара .

Фонд президентских грантов поддержал проект, на реализацию которого выделили более 3 млн рублей. Он также помогает сохранять морские традиции поселка Сухая Самарка.

Занятия ведут действующие и бывшие сотрудники флота, инструкторы по безопасности на воде и спасатели. Дети изучают навигацию, морской английский язык, первую помощь, создают модели судов и тренируются на симуляторах. В теплое время года начнется практика на воде.

Школа продолжила работу клуба судомоделирования «Инженерный старт», который открылся в ноябре 2024 года на базе школы № 55.

Куратор образовательных программ по судостроению Самарской области Юлия Копылова рассказала: «Наша задача — выстроить для ребят последовательную образовательную траекторию: от первых занятий по судомоделированию до знакомства с устройством судов и основами судовождения. Важно, чтобы дети понимали, как создаются суда, по каким принципам они устроены и что необходимо знать, чтобы управлять ими. Поэтому Школа юного моряка стала естественным продолжением работы клуба „Инженерный старт“. Мы объединили инженерное направление с практическим изучением морского дела, чтобы обучение было не только познавательным, но и прикладным».

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