сегодня в 17:24

В Рузском округе завершена очистка пруда в деревне Контемирово и части реки Турица

В Рузском муниципальном округе успешно завершены масштабные работы по очистке пруда в деревне Контемирово и части реки Турица. Проект реализован в рамках государственной программы по улучшению экологического состояния водных объектов региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты провели комплексную очистку акватории от различных загрязнений. В ходе работ были удалены поваленные деревья, бытовой мусор, водоросли и камыш. Особое внимание уделили очистке прибрежной зоны, которая теперь стала значительно чище.

Для выполнения работ была задействована современная специализированная техника: земснаряды, экскаваторы, мульчеры и самосвалы. Все работы проводились с соблюдением строгих экологических норм и требований безопасности.

За 15 дней специалистам удалось очистить территорию площадью более 11 тыс. кв. м. Результаты проделанной работы впечатляют: значительно улучшилось экологическое состояние реки, восстановился природный баланс, а прибрежная зона превратилась в комфортную территорию для отдыха местных жителей.

Важным итогом проведенных работ стало снижение вероятности дальнейшего загрязнения водоема. Теперь пруд в Контемирово и часть реки Турица не только приобрела эстетически привлекательный вид, но и стала более безопасной для флоры и фауны.

«Реализация подобных проектов — важный шаг в сохранении природных ресурсов региона для будущих поколений. Очистка реки способствует улучшению экологической обстановки всего округа и создает благоприятные условия для развития экологического туризма,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

