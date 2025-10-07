В Рузском округе завершается капремонт Центра культуры и искусств

В Рузском округе по адресу: Волоколамское шоссе, д. 2 завершается капитальный ремонт Центра культуры и искусств. Работы завершены на 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета.

«Подрядчик уже завершил работы по замене кровли и окон, утеплил фасад, сейчас завершает фасадные работы и устройство входной группы», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания — 1119,5 кв. м. Работы планируется завершить до конца октября.

В 1961 году на фундаменте строящегося торгового центра в г. Рузе был построен для молодежи Рузского района Дом культуры. В нем работали хоровой кружок, драматический кружок, которому впоследствии было присвоено почетное звание «Народный коллектив», духовой оркестр. Молодежь города была инициатором проведения в городе и районе вечеров чествования, трудовых вахт и концертов для жителей города и села. В феврале 2012 года МУК РМР РДК реорганизован в МБУК РМР ЦКиИ.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.