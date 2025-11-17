В Рузском округе создадут новую туристическую карту

сегодня в 10:27

Деловая встреча представителей туристической отрасли состоялась 14 ноября на территории «Фабричного квартала» в Рузе. Мероприятие объединило ключевых игроков рынка туризма и гостеприимства округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В обсуждении приняли участие представители различных сфер: организаторы культурного проекта «Руза чудесная», владельцы гостиниц и ресторанов, сотрудники администрации Рузского муниципального округа, работники краеведческого музея, а также местные фермеры и мастера-ремесленники.

Основной фокус встречи был направлен на развитие туристического потенциала территории. Участники представили свои проекты и обсудили перспективы сотрудничества между различными сегментами туристической отрасли.

Важным результатом встречи стала инициатива по созданию новой туристической карты Рузского округа. Этот проект призван стать удобным навигатором для гостей муниципалитета и способствовать развитию туристической привлекательности территории.

Особое внимание было уделено вопросам взаимного продвижения туристических объектов и услуг. Предприниматели обсудили возможные форматы сотрудничества и обмена опытом.

Организаторами мероприятия отмечено, что встреча стала важным шагом в формировании единого предпринимательского сообщества округа. Участники выразили готовность к дальнейшему взаимодействию.

Успешная реализация муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма создает прочную основу для развития туристической отрасли округа.

Руководство «Фабричного квартала» обеспечило эффективную площадку для диалога между представителями бизнеса и власти, что способствовало продуктивному обсуждению всех вопросов.

«Перспективы развития туристической отрасли Рузского округа выглядят многообещающе благодаря активному взаимодействию всех участников рынка и поддержке со стороны администрации,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Планируется, что подобные встречи станут регулярными, что позволит укрепить связи между представителями туристической отрасли и создать эффективную систему сотрудничества.

