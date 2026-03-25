В Рузском округе расписали Ниву для бойцов СВО

Благотворительный фонд «ТРОЯ» в Рузском муниципальном округе вместе с учащимися детской школы искусств из Рязанской области расписал автомобиль «Нива» для отправки в зону СВО. Машина станет частью гуманитарной поддержки военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции совместно расписали автомобиль «Нива», предназначенный для военнослужащих. По словам организаторов, каждый рисунок стал символом поддержки и веры в победу. В ближайшее время машину направят в зону специальной военной операции.

«Я горжусь тем, что такие инициативы получают поддержку и развитие. Ребята показали пример того, как искусство может служить великой цели. Спасибо каждому участнику акции — всем, кто внес свой вклад в эту добрую историю. Пусть эта «Нива» с легкостью преодолеет любые дороги и привезет наших защитников к долгожданной победе!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.