В Рузском округе пройдет встреча с жителями в формате выездной администрации

29 января в сельском клубе Колюбакино Рузского муниципального округа состоится встреча с жителями в формате «Выездной администрации». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече будут присутствовать глава администрации Рузского муниципального округа Николай Пархоменко, его заместители, депутаты Московской областной думы и депутаты муниципалитета.

Подобные мероприятия администрация округа проводит совместно с профильными службами и активными жителями на постоянной основе. Это способствует максимально эффективному диалогу власти и населения.

Такой формат встреч является удобным способом для диалога между властями и гражданами, позволяя жителям напрямую обратиться к представителям власти и получить ответы на интересующие их вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.