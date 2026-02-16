сегодня в 16:05

В Рузском округе Подмосковья жителей проинформировали о санитарных работах в лесу

Государственные лесные инспекторы Симбуховского участкового лесничества провели встречу с жителями деревни Ленинка Рузского округа, чтобы рассказать о предстоящих санитарно-оздоровительных мероприятиях в лесу, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В деревне Ленинка Рузского округа прошла встреча жителей с государственными лесными инспекторами Симбуховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала «Мособллес». Основной темой стало информирование граждан о запланированных лесохозяйственных и санитарно-оздоровительных работах на прилегающей территории.

Специалисты напомнили о необходимости соблюдать требования лесного законодательства и разъяснили порядок проведения работ, направленных на улучшение санитарного состояния леса. Особое внимание уделили вопросам заготовки валежника и правилам поведения на лесных участках.

Лесные инспекторы подчеркнули, что такие встречи проходят регулярно для своевременного информирования населения и повышения правовой грамотности в сфере лесопользования. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий способствует сохранению устойчивости лесных экосистем, снижает риск распространения вредителей и заболеваний деревьев, а также повышает уровень пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.