В Рузском округе Подмосковья волонтеры поздравили ветерана

В Рузском округе в Пасху волонтеры навестили ветерана Великой Отечественной войны Николая Скворцова, поздравили его с праздником и передали пасхальный кулич. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры Рузского муниципального округа поздравили Николая Филипповича Скворцова с главным православным праздником, поблагодарили его за мужество и стойкость в годы войны и пожелали здоровья, мира и долголетия. Ветерану также передали пасхальный кулич от Рузского хлебозавода.

Николай Скворцов родился в Рузе в 1927 году. В 1944 году, в 17 лет, он добровольцем ушел на фронт. Служил в составе 3-го Белорусского фронта на территории Германии и 2-го Дальневосточного фронта в войне с Японией. Участвовал в боях на Курской дуге, охранял небо над Ленинградом, штурмовал Кенигсберг, освобождал Курильские острова.

Ветеран награжден медалью «За отвагу», орденом Славы и орденом Отечественной войны II степени.

«Николай Скворцов — гордость округа, и важно лично поблагодарить его за Победу, 81-ю годовщину которой мы скоро отметим», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа поблагодарил волонтеров за внимание и заботу о ветеране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.