В Рузском округе открыли памятник герою ВОВ

В Рузском городском округе на центральной площади поселка Дорохово был открыт памятник герою Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенанту Российской императорской армии, посвятившему всю свою жизнь защите Родины — Ивану Семеновичу Дорохову. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торжественном открытии памятника приняли участие заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова, депутат совета депутатов Рузского округа Андрей Рыбальченко, а также лауреат V Всероссийской общественной премии «Гордость нации», получивший в этом году награду в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» Сергей Косточко, который внес немалый вклад в реализацию этого важного проекта по сохранению воинской славы России.

«Благодарю всех жителей поселка, кто не остался равнодушен и принял участие в этом общем благородном деле — сохранении истории и памяти», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.