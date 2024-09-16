сегодня в 17:25

В Рузском округе начался сбор помощи для питомцев приюта

Волонтеры из Космодемьянской школы Рузского округа организовали сбор помощи для питомцев Можайского приюта. Он пройдет с 16 по 27 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый может принести в школу сухой корм, баночки для лекарств, ненужную ткань (старые куртки, ковры, полотенца, тряпки, пододеяльники, наволочки), гречневую и овсяную крупы, рис, игрушки, а также различные лакомства для собак и кошек.

28 сентября волонтеры передадут все в приют.

Пункт сбора работает с 9:00 до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.