В Рузском округе 27 марта пройдет акция «БиблиоТеатр»

Акция «БиблиоТеатр: регион читает классику» пройдет 27 марта в Рузской городской библиотеке на улице Федеративной. В День театра для жителей подготовили кукольный спектакль, литературный квиз и интерактивный мобильный театр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия начнутся в 10:00 с кукольного театра «В гостях у сказки» (3+). Юные зрители увидят представление и помогут героям сказки справиться с испытаниями.

В 12:00 состоится квиз-игра «Литературный антракт» (12+), где участники проверят знания классики и узнают новые факты. В 13:00 откроется интерактивный мобильный театр «Загляни за кулисы театра» (12+). Гости станут действующими лицами истории, выполнят задания и разгадают главную театральную загадку.

«Сотрудники Рузской библиотеки подарят читателям настоящую встречу с театром, и им даже не придется ехать в Москву, чтобы отметить этот праздник. Приходите и давайте вместе превратим библиотеку в театр, полный радостных эмоций и впечатлений!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Адрес библиотеки: Руза, улица Федеративная, дом 4. Справки по телефону: +7 (49627) 24-12-1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.