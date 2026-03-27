В Рузском округе 26 марта провели выездной прием жителей

Прием граждан в формате выездной администрации прошел 26 марта в поселке Космодемьянский Рузского округа. Жители задали вопросы о благоустройстве, ЖКХ, дорогах и социальных выплатах при участии депутатов и представителей местной власти, сообщает пресс-служба администрации Рузского муниципального округа.

Во встрече приняли участие представители администрации, а также депутат Московской областной думы Игорь Власов и окружные депутаты. Такой формат позволил оперативно рассмотреть обращения и дать разъяснения по каждому вопросу.

Жителей интересовали благоустройство территории, работа жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорожной инфраструктуры, социальные выплаты и развитие поселка. Специалисты консультировали по мерам поддержки и положенным льготам, разъясняли порядок оформления документов.

Все обращения взяты в работу. В администрации подчеркнули, что выездные приемы помогают быстрее реагировать на запросы и выявлять проблемные зоны.

«Выездная администрация — это эффективный инструмент прямой коммуникации между властью и жителями. Он позволяет решать проблемы на месте, экономить время граждан и повышать качество работы с обращениями. Мы продолжим проводить такие встречи, чтобы быть ближе к людям и оперативнее реагировать на их запросы», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.