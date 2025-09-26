В Рузском муниципальном округе прошел профилактический рейд на станции Тучково

Важное мероприятие по обеспечению безопасности на железнодорожных путях прошло в Рузском муниципальном округе на станции Тучково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейд был организован совместными усилиями администрации Рузского муниципального округа, представителей Западного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области и волонтеров.

Основной задачей мероприятия стало повышение уровня безопасности поведения граждан вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. Специалисты уделили особое внимание профилактике нарушений правил безопасности среди пассажиров.

В рамках рейда пассажирам были розданы информационные материалы и проведены подробные профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге. Участники мероприятия получили ценные рекомендации по безопасному поведению вблизи железнодорожных объектов.

Результаты работы показывают высокую эффективность подобных профилактических мероприятий. Благодаря регулярным рейдам и систематической работе удается значительно снизить количество случаев травматизма граждан вблизи железной дороги в регионе.

Координация усилий всех участников рейда — администрации, специалистов и волонтеров — приносит реальные плоды в деле обеспечения безопасности жителей. Каждый такой рейд вносит существенный вклад в сохранение жизней и здоровья граждан.

Администрация округа продолжит работу по повышению уровня безопасности на железнодорожных объектах. Призываем всех жителей быть внимательными и строго соблюдать правила поведения вблизи железной дороги для обеспечения собственной безопасности.

«Совместные усилия администрации, специалистов и волонтеров приносят реальные плоды в деле обеспечения безопасности жителей. Каждый такой рейд — это важный вклад в сохранение жизней и здоровья граждан,» прокомментировал Глава Рузского муниципального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.