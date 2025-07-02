В Рузском муниципальном округе начался ремонт Дороховского ДК
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
В поселке Дорохово Рузского муниципального округа стартовал текущий ремонт Дома культуры, который проводится в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Здание Дома культуры, построенное в 1957 году, имеет общую площадь 1189,3 кв. м. и обладает уникальной внутренней отделкой в стиле «Сталинский ампир». За долгие годы ни разу не было проведено капитального ремонта, и сейчас здание нуждается в обновлении.
Изношенная система отопления не позволяет поддерживать нормальный температурный режим в помещениях, особенно в зрительном зале и местах массового пребывания людей. Также требует модернизации система электропроводки.
В настоящее время в учреждении работают 15 клубных формирований, где занимаются 315 участников разных возрастов. Дом культуры регулярно проводит культурно-массовые мероприятия, являясь центром притяжения для жителей и гостей поселка.
Обновление материально-технической базы необходимо для привлечения молодежи и увеличения охвата населения. Это приоритетная задача Министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках предстоящих работ планируются ремонт и обновление системы отопления, модернизация электропроводки, установка современного технологического оборудования и цифровизация услуг.
«Благодаря этим изменениям, жители поселка смогут почувствовать себя частью большого культурного пространства, а Дом культуры станет ещё более комфортным и современным местом для проведения мероприятий и занятий творчеством. Уверен, что обновленный Дом культуры станет настоящим центром притяжения и положительно скажется на социальной обстановке в нашем муниципальном округе!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Полностью завершить ремонт Дома культуры в Дорохово планируется в сентябре текущего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.