В Рузском муниципальном округе начался ремонт Дороховского ДК

сегодня в 17:46

В поселке Дорохово Рузского муниципального округа стартовал текущий ремонт Дома культуры, который проводится в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здание Дома культуры, построенное в 1957 году, имеет общую площадь 1189,3 кв. м. и обладает уникальной внутренней отделкой в стиле «Сталинский ампир». За долгие годы ни разу не было проведено капитального ремонта, и сейчас здание нуждается в обновлении.

Изношенная система отопления не позволяет поддерживать нормальный температурный режим в помещениях, особенно в зрительном зале и местах массового пребывания людей. Также требует модернизации система электропроводки.

В настоящее время в учреждении работают 15 клубных формирований, где занимаются 315 участников разных возрастов. Дом культуры регулярно проводит культурно-массовые мероприятия, являясь центром притяжения для жителей и гостей поселка.

Обновление материально-технической базы необходимо для привлечения молодежи и увеличения охвата населения. Это приоритетная задача Министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках предстоящих работ планируются ремонт и обновление системы отопления, модернизация электропроводки, установка современного технологического оборудования и цифровизация услуг.

«Благодаря этим изменениям, жители поселка смогут почувствовать себя частью большого культурного пространства, а Дом культуры станет ещё более комфортным и современным местом для проведения мероприятий и занятий творчеством. Уверен, что обновленный Дом культуры станет настоящим центром притяжения и положительно скажется на социальной обстановке в нашем муниципальном округе!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Полностью завершить ремонт Дома культуры в Дорохово планируется в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.