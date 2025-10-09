В Рузе 40-летний юбилей отметила Тучковская школа № 3

В Рузском муниципальном округе состоялось знаменательное событие — Тучковская школа № 3 отпраздновала свой 40-летний юбилей. Торжественное мероприятие, приуроченное также ко Дню учителя, собрало множество почетных гостей и участников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На праздник прибыли высокопоставленные представители местной администрации: заместитель главы Рузского муниципального округа Волкова Е.С., начальник управления образования Рузского округа Игнатьев А.А. и депутат Совета депутатов Рузского округа Баранов Д. А.

В ходе официальной части мероприятия педагоги школы были удостоены высоких наград. Преподаватели получили почетные грамоты от Министерства образования Московской области, главы Рузского округа, Управления образования и Совета депутатов. Эти награды стали заслуженным признанием их профессиональных достижений и преданности делу образования.

После торжественной церемонии гостей и участников ждал яркий праздничный концерт. Ученики школы продемонстрировали свои таланты, а также выступили приглашенные творческие коллективы. Особенно впечатляющими были выступления образцового коллектива «Театр песни „Чародеи“» и школы танца «ЭКШН».

Мероприятие стало ярким свидетельством того, как важно сохранять и развивать образовательные традиции. Оно показало, что в Рузском муниципальном округе, где успешно реализуется муниципальная программа «Образование», уделяется особое внимание поддержке и развитию школьного образования.

«Юбилей школы стал не только поводом для чествования педагогического коллектива, но и прекрасной возможностью для укрепления связей между школой, администрацией и местным сообществом,» — сказал глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

