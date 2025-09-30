В РПЦ рассказали, почему дети россиян «становятся идиотами»

Дети «становятся идиотами», если растут в атмосфере вседозволенности, заявил протоиерей Сергий Баранов. По словам священника, сейчас психологи внедряют людям «какое-то странное понятие любви», утверждая, что ребенку «все можно». Фрагмент проповеди протоиерея опубликован в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак, которая заявила, что согласна со словами Баранова.

«Вот сейчас психологи их заражают каким-то странным понятием любви. Ребенку все можно. Пусть он капризничает, балуется — его вырастят, извините за грубое слово, идиотом. Пусть он кричит в „Детском мире“, на полу лежит, ножками дрыгает, визжит», — высказался священник Русской православной церкви.

У прошлых поколений не было подобных проблем с детьми, полагает Баранов. По его словам, в те годы вырастали хорошие дети, потому что за капризы их наказывали, благодаря чему ребята учились нравственности и обязанностям. Раньше старшие родственники могли «всыпать» детям и успокоить их, сказал протоиерей.

«Любящий отец или мать крикнет, крикнет, голос сорвет. Не слышит — за шиворот возьмет, потрясет», — добавил священнослужитель.

