В РПЦ потребовали законом заставить отмечать созданный ИИ контент

Необходимо на законодательном уровне заставить помечать информацию, сформированную не человеком, а искусственным интеллектом. Россияне имеют право знать, с кем они взаимодействуют, рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он предложил на законодательном уровне маркировать тексты, картинки, аудио, которые создал искусственный интеллект. Это нужно для того, чтобы нейросетевые помощники не выдавали себя за живого человека.

Аналогичная маркировка должна быть и в иных формах взаимодействия. Помечать необходимо чат-ботов, голосовых помощников. У россиян должна быть возможность взаимодействовать с человеком, особенно при использовании государственных сервисов, добавил Кипшидзе.

Он считает, что право жителей РФ знать, с кем они разговаривают, должно обрести широкое признание. Оно может быть, в том числе конституционным.

