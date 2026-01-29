В Ростове-на-Дону задержан фигурант дела банды «Кладбищенские»

В Ростове-на-Дону задержан очередной участник знаменитой преступной группировки «Кладбищенские». Как сообщает Telegram-канал «112» , ФСБ и СОБР провели спецоперацию по задержанию Дмитрия Шевченко, который в 2016 году занимался вымогательством у местного предпринимателя.

Банда получила свое название из-за основного источника дохода — «дани» с ритуальных контор, что позволило ей в 2010-х годах подчинить значительную часть похоронного бизнеса области.

Шевченко был заочно заключен под стражу еще в 2021 году, однако почти 10 лет скрывался от правосудия. По данным источника, ему, как и многим другим членам ОПГ, в этом помог поддельный паспорт.

Лидер группировки Нодари Асоян (известный как Нодар Руставский), используя фальшивые документы, неоднократно перемещался между Россией, Грецией и Украиной, где, по информации правоохранителей, скрывается до сих пор. Асоян, входящий в ближайшее окружение вора в законе Шакро Молодого, является организатором многонациональной ОПГ «Сельмаш», в состав которой вошли и «Кладбищенские».

Несмотря на свою известность в преступном мире, Асояну мастерски удается избегать тюрьмы; его не было на скамье подсудимых в сентябре 2025 года, когда 15 его подельников получили сроки от 7,5 до 23 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.