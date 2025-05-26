В российских школах впервые появится учебник о БПЛА

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В пресс-службе ГК «Геоскан» рассказали, что учебно-методическое пособие для 8-9 классов, посвященное беспилотным летательным аппаратам, теперь официально признано учебником и включено в федеральный перечень, сообщает kp.ru .

Благодаря этому новому статусу школы могут закупать данное издание централизованно за счет государственных средств.

На данный момент это единственное учебное пособие для школьников по тематике беспилотных авиационных систем, успешно прошедшее государственную экспертизу.

Материал охватывает разнообразные темы: от конструкции дронов и базовых навыков ручного управления до разработки программ для автономных полетов и перспектив развития профессии.