В российских регионах за сутки сбили более 64 украинских беспилотника

По данным Минобороны, за ночь силами противовоздушной обороны был уничтожен и перехвачен 21 беспилотник. Среди них 13 были сбиты над территорией Белгородской области, 6 — над Брянской областью и по одному над Воронежской и Курской областями.

Над Курской областью были сбиты еще 18 беспилотников, 11 — в Брянской области, по шесть — в Орловской и Липецкой областях, еще два сбили в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ночью украинские войска нанесли удары беспилотниками по двум спиртзаводам в Воронежской области. Были ранены два человека.