В российских регионах снова ограничили работу мобильного интернета
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета из-за БПЛА
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Работу мобильного интернета ограничили во Владимирской и Ярославской областях, сообщили местные власти. Меры объяснили требованиями безопасности из-за возможных атак беспилотников.
Правительство Владимирской области заявило, что в некоторых районах региона неполадки в работе мобильного интернета наблюдаются со второй половины дня 25 мая и с утра 26 мая.
«Напоминаем, что ограничения в работе мобильной сети передачи данных вызваны опасностью возможной атаки БПЛА», — сообщила пресс-служба областного правительства.
Временные ограничения мобильной связи и интернета также действуют в Ярославский области из-за угрозы атаки дронов, сообщал ТАСС со ссылкой на местное министерство региональной безопасности.