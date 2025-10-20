В России завершился масштабный пилот по страхованию на рынке долгосрочной аренды

Одно из направлений развития рынка долгосрочной аренды — расширение возможностей по страхованию имущества. В целесообразности подобной меры единодушны как представители страхового сектора, так и участники арендных отношений, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимость».

Сейчас наблюдается значительное оживление в предложении на рынке долгосрочной аренды. Аналитики фиксируют на треть больше вариантов относительно показателей начала 2025 года.

«За год рынок предложения долгосрочной аренды в России вырос на 31%. Прирост наблюдается в 40 из 42 исследованных городах, особенно в Липецке (рост в 2,2 раза), Краснодаре (+86%), Туле (+78%), Ставрополе (+77%) и других. Среди самых доступных городов для аренды по итогам первой половины октября 2025 года — Брянск (20 тыс. рублей за месяц), Киров (22 тыс.), Ульяновск (23 тыс.) и несколько городов с ценой около 25 тыс. рублей», — сообщили эксперты «Авито Недвижимость».

Результаты исследования компании показывают, что почти 50% арендодателей боятся повреждения своего имущества при долгосрочной сдаче, а примерно 30% уже имели подобный негативный опыт. Для многих собственников этот риск является решающим фактором для полного отказа от сдачи жилья. Специалисты полагают, что страхование при долгосрочной аренде может стать решением данной проблемы, а также приводят конкретные случаи успешного применения этого механизма.

«Так, владелец квартиры в Анапе получил возмещение за поврежденные шкаф, гарнитур и диван в комнате, обеденные стул и стол на кухне, а также унитаз в ванной. Страховка полностью покрыла ущерб. А собственнику квартиры в Люберцах по результатам независимой экспертизы выплаченных денег хватило, чтобы починить холодильник, диван и межкомнатные двери», — сказали эксперты компании.

Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, был реализован пилотный проект, в рамках которого оформлено 100 тысяч страховок для долгосрочной аренды.

«Уже пять собственников получили компенсации, выплата заняла в среднем 5–7 дней», — подчеркнул Каменев.

Страховые компании также убеждены в необходимости полиса для рынка долгосрочной аренды.

«Страхование аренды востребовано и помогает собственникам чувствовать себя увереннее. Такой подход повышает доверие к арендному рынку и способствует его развитию в России», — заявил руководитель направления в «АльфаСтрахование» Даниил Минчаков.