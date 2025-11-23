В России зафиксирован рекорд преступлений террористического характера

Количество преступлений террористической направленности в России за январь–сентябрь 2025 года достигло 4 467, что является максимальным показателем за последние годы, сообщает ТАСС.

Согласно данным МВД, проанализированным ТАСС, за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 2,6 тысячи преступлений, а в 2023 году — 1 713. Таким образом, за год число преступлений террористического характера выросло более чем в два раза.

В категорию террористических преступлений включены не только непосредственные теракты, но и содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней, финансирование терроризма, захват заложников, а также организация террористических сообществ и участие в них.

Отдельно учитываются преступления экстремистской направленности, совершенные по мотивам политической, идеологической или религиозной вражды.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России было предотвращено 172 теракта, включая попытку атаки на офицера Минобороны в Москве.

