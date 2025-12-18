В России за год выявили почти 400 тонн фальсифицированной икры

Председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки «Честный знак», Михаил Дубин рассказал, что маркировка позволила с сентября 2024 года выявить в РФ 367 тонн фальсифицированной икры, сообщает РИА Новости .

При этом больше всего фальсифицированной икры было выявлено в Астраханской области — 111 тонн. Далее — Камчатский край (60 тонн), а потом — Сахалинская область (55 тонн).

Дубин отметил, что маркировка рыбной продукции связана с учетом сырья.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что дефицита красной икры на российском рынке не наблюдается, и запасов хватит вплоть до Масленичной недели.

По словам Панина, стоимость красной икры в рознице демонстрирует снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и началом текущего года. В частности, икра горбуши стала дешевле на 5% с начала 2025 года и на 13% в сравнении с 2024 годом.