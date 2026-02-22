В России выросли продажи виниловых пластинок из-за «моды на ретро»

Спрос на виниловые пластинки в РФ продолжает увеличиваться, при этом аудитория за последние пять лет сильно помолодела, сообщает РБК .

В 2025 году объем покупок «винила» вырос на 15% по сравнению с 2024 годом и на 32% по сравнению с 2023, отметили в крупнейшем операторе фискальных данных «Платформа ОФД». Похожую динамику показала за год и медианная цена виниловых пластинок. В прошлом году она подросла на 13% по сравнению с 2024 годом, достигла стоимости 1978 рублей за штуку.

Число покупок виниловых проигрывателей увеличилось на 7% по сравнению с 2024 годом и на 17% по сравнению с 2023 годом. При этом медианная цена на проигрыватели только на 3% превысила показатели 2025 года (более 26,7 тыс. рублей). Свыше 70% продаж виниловой атрибутики происходит в онлайн.

Также аудитория виниловых пластинок в РФ за пять лет очень помолодела, считают эксперты компании Pult.ru. В 2020 году покупателями «винила» были в основном люди старше 40–45 лет, а теперь средний возраст опустился до 30–33 лет.

Продажи современных релизов на виниловых носителях растут не менее активно, чем переиздания классических альбомов. Как рассказал категорийный менеджер компании Pult.ru Михаил Фещенко, наблюдается устойчивый рост интереса меломанов к пластинкам современных исполнителей — от поп-музыки до альтернативы и инди.

Аналитики «Платформы ОФД» связывают выросший спрос на «винил» с модой на ретро и винтажную атрибутику.

