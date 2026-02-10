В России выросла потребность в экспертах ML-направления

ML-специалисты стали востребованы в России вместе с развитием ИИ-продуктов. Так, например, в исследовательском департаменте (R&D) и в команде разработки технологий Alice AI число вакансий для стажеров выросло на треть, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Перед ML-стажерами поставлены многие задачи: создание ИИ-агентов для Алисы AI, развитие больших языковых моделей и технологий автономного транспорта. Кроме того, они занимаются новым направлением 2026 года — обучением роботов-гуманоидов.

В прошлом году 56% ML-стажеров перешли на работу в штат — это самый высокий показатель среди стажеров-разработчиков. На этом фоне в 2026 году «Яндекс» запускает новый сезон стажировок с расширенным набором ML-специалистов — их число возрастет до 500.

«Мы расширяем ML-направление стажировок, потому что активно внедряем ИИ-технологии в продукты и задач стало больше: от развития Алисы AI до обучения роботов. Опыт показывает: лучший способ вырастить классного специалиста — это сразу погрузить его в реальную разработку», — сказал технический директор «Яндекс Поиска» Алексей Гусаков.

Всего за год компания планирует нанять по всем специальностям, в том числе по техническим и нетехническим, рекордные 3200 стажеров. Они будут работать вместе с командами практически всех сервисов «Яндекса» над реальными проектами. Также у стажеров будет ментор, который поможет адаптироваться внутри компании и пройти стажировку.

Подать заявку можно на сайте стажировок. Также 24 марта «Яндекс» проведет мероприятие в «Красной Розе», на котором можно будет узнать больше обо всех проектах для стажеров.

