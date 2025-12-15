В России выбрали культурную столицу 2027 года

«Все города-финалисты претендуют на победу. Но уже с первого этапа у нас сформировалась тройка лидеров, и основная схватка происходила между тремя обозначенными здесь городами. Вы не представляете, насколько сложно нам было принимать решения», — сказал председатель организационного комитета, доктор экономических наук Николай Новичков.

В конкурсе участвовали также Новосибирск, Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ульяновск и Ставрополь. Во всех этих городах численность населения составляет не менее 200 тысяч человек.

Голосование проводили в два этапа: с 15 апреля по 15 августа — народное, затем над конкурсом работало экспертное жюри.

Параллельно продолжается борьба за звание молодежной столицы. Отдать свой голос можно на портале «Госуслуги».

