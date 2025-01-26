«Ъ»: в России возвращается мода на натуральную красоту

Повышенный спрос на услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов был зафиксирован в московских клиниках, сообщает «КоммерсантЪ» .

«Речь идёт об эффектах пластической хирургии, которые граждане хотят повернуть вспять не по медицинским показаниям», — отмечает газета.

Эксперты утверждают, что это связано с укреплением тренда на натуральность и естественность.

Ранее специалисты проанализировали изменение облика 44-летней певицы Кристины Агилеры, которая смогла «остановить возраст».