В России стартовала международная ИТ-олимпиада для школьников

Стремительное развитие технологий и трансформация всех секторов экономики делают цифровые навыки основой глобальной конкурентоспособности и инноваций. Использование цифровых технологий при решении рабочих и жизненных задач позволяет сделать искусственный интеллект помощником каждого человека. Направление кибербезопасности становится одним из важнейших приоритетов для изучения и разработки технологических продуктов для общества, государства, науки и бизнеса, передает пресс-служба Сбера.

Принять участие в международной ИТ-олимпиаде могут старшеклассники 14–18 лет из любой страны мира, вне зависимости от наличия навыков программирования. Регистрация продлится до 18 апреля.

ИТ-олимпиада пройдет при поддержке Правительства РФ. Организатор — правительство Нижегородской области. Сбер — генеральный партнер.

«Информационные технологии позволяют совершенно иначе смотреть на мир и связывать очень сложные процессы, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Но это можно сделать, только управляя всем технологическим стеком. Человечество стоит на пороге гигантских открытий. Вы, ребята, живёте в самое интересное время в самом интересном мире, потому что вам довелось заглянуть за горизонт тех знаний, которые человечество даже не могло себе сформулировать как конечную точку этого путешествия. А вы сумеете осуществить эту мечту. Хочу пожелать вам успехов в этом интереснейшем путешествии! Уверен: у вас всё получится, потому что участвовать в нашей международной олимпиаде могут только уверенные в себе люди, с чем я вас и поздравляю», — поделился Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко добавил, что ИТ-технологии — это инструмент цифровизации, который делает нашу жизнь удобнее, повышает экономическую эффективность.

«Но он не будет работать без „мозгов“, которые умеют его грамотно применять. В России уже сегодня активно внедряется искусственный интеллект, разрабатываются отечественные ИТ-решения, развиваются цифровые сервисы для граждан. И за этим процессом цифровой трансформации всегда стоит человек. Сильные ИТ-кадры — запрос не только России, а всего мира. Глядя на участников олимпиады, которые, несмотря на свой юный возраст, уже демонстрируют такую заинтересованность в ИТ и высокий уровень компетенций, понимаем, что развитие отрасли — в надежных руках», — прокомментировал он.

На старте каждый участник может пройти тестирование по проверке уровня ИТ-знаний и по результату получить сертификат. До 18 апреля участникам предстоит индивидуально решить 15 теоретических и практических задач по ключевым аспектам кибербезопасности. В фокусе внимания — информационная безопасность, математическая логика, основы алгоритмизации и программирования, анализ данных, обработка текста и построение простых моделей на основе искусственного интеллекта (AI).

С 23 по 25 апреля пройдет второй этап состязаний —командный полуфинал. Он пройдёт в формате Capturethe flag (захват флага). «Флаг» представляет собой специальную строку кода, которая подтверждает, что задание выполнено.

100 участников, которые наберут больше всего баллов, примут участие в очном финале. Победители будут определены с 30 мая по 3 июня в кампусе «Школы 21» в Нижнем Новгороде. Лучших участников наградят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».