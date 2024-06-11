В России стартовал конкурс авторских проектов «Моя страна — моя Россия»

Проект «Моя страна-моя Россия» создан при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Жители всех регионов России могут принять участие и предложить инициативу по развитию своего города. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс направлен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Более 100 тысяч человек в прошлом году стали участниками Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Каждый из них знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше.

Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.

Участие в конкурсе даст возможность рассказать о своем проекте на федеральном уровне; возможность внести личный вклад в развитие региона и страны; информационную поддержку; стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах; бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения; знакомство с единомышленниками из разных регионов России.

Торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти; сертификат на путешествие по России по программе партнеров конкурса — «Больше, чем путешествие».

Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.