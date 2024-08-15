В России создали координационный совет по безопасности 4 приграничных регионов

Координационный совет по вопросам военной безопасности госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях создали в России, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В четверг глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел первое заседание координационного совета для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы. В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и руководители приграничных субъектов РФ.

«Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», — заявил министр.

В оборонном ведомстве добавили, что совет будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва госграницы и обеспечивать войска вооружением. При этом он не подменяет собой оперативное управление действиями Вооруженных сил РФ.