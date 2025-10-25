В России разработали «дрон Судного дня» для оценки радиационной обстановки

сегодня в 04:31

FPV-дрон для мониторинга радиации после ядерных ударов создали в России

Российские инженеры из Центра комплексных беспилотных решений разработали серию сценариев применения FPV-дрона «Судного дня», предназначенного для мониторинга радиационного загрязнения после возможного ядерного конфликта.

Как сообщил ТАСС генеральный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин, дрон способен работать из бронированной техники в движении, обеспечивая оперативную оценку радиационной обстановки в первые критически важные часы после ударов.

Система, входящая в проект «Хруст», обладает дальностью работы до 2 км и временем полета до 20 минут, что позволяет определять безопасные маршруты для эвакуации без необходимости выхода оператора из защищенной техники.

Разработчики подчеркивают, что система может спасти множество жизней, обеспечивая мониторинг быстро меняющейся радиационной обстановки в условиях пожаров и завалов.