В министерстве обороны РФ для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений. Обучение в них проходит по всем необходимым специальностям. Обучаться можно как по программам высшего образования, так и среднего профессионального.

Для поступления в ВУЗ Минобороны РФ кандидату следует обратиться в военный комиссариат муниципального образования Московской области по месту жительства с соответствующим заявлением до 29 июня.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, которое необходимо для поступления, можно узнать на сайте Минобороны России, в разделе «Образование», «Высшее».