В России призвали обязать мужчин платить женам за работу по дому

В современных условиях равноправия и партнерства усилия женщин по поддержанию домашнего порядка должны оплачиваться мужчинами по достоинству. Об этом заявила психолог, политический консультант, общественный деятель Александра Миллер, сообщает «Абзац» .

По словам эксперта, нередки случаи, когда мужчина просит супругу не работать, а выполнять обязанности по дому. В таких ситуациях домашний труд экономят супругам сотни тысяч рублей в месяц. Мужчина может платить жене за то, что она взяла все хозяйство на себя, отмечает Миллер.

Такие выплаты могут стать компенсацией для женщин, которые поддерживают быт. Миллер предложила сделать их обязательными на уровне законодательства.

«Эта мера обеспечила бы женщинам финансовую безопасность: из просительницы она превратилась бы в партнера с собственной денежной опорой», — сказала психолог.

По ее словам, введение таких выплат поможет укрепить семью и сформировать честные отношения.

Ранее в Турции суд обязал мужчину после развода еще 10 лет платить алименты на котов. Ему придется раз в три месяца переводить по 240 долларов бывшей супруге.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.